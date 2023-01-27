На первом этапе в Украину отправят 1000 новых генераторов.

В Польше открыли новый энергетический хаб rescEU. Он станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине на фоне российских ударов по украинской энергоинфраструктуре.

Как сообщает Европейская служба внешних дел, открыли хаб комиссар по вопросам кризисного менеджмента ЕС Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Отмечается, что этот энергетический хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, а расходы на ее транспортировку полностью будет финансировать ЕС.

"Хаб rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России по украинской энергоинфраструктуре", – говорится в сообщении.

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Чтобы наполнить логистический центр генераторами, ЕС выделил Польше 114 млн евро. Известно, что на первом этапе в Украину отправят 1000 новых генераторов.

"Открывая новый энергетический центр rescEU для других доноров, мы можем помочь увеличить энергетические пожертвования для Украины в ее худший час. Я хочу поблагодарить Польшу за активизацию и лидерство. С первого дня войны мы работали рука об руку с польскими властями, чтобы обеспечить быструю и организованную доставку жизненно необходимой помощи со всей Европы в Украину", – подчеркнул Ленарчич.

Энергетическая поддержка Украины

Украинская национальная компания АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) подписала с турецким производителем Karpowership меморандум о поставке плавучих электростанций для нужд нашей страны. Они смогут обеспечить электричеством 1 миллион домохозяйств.

Кроме того, Швеция может передать оборудование и материалы, которые могут помочь в восстановлении энергоснабжения Украины. Вопросом занимались шведские электросети.

Ранее также стало известно, что Сербия предоставит Украине гуманитарную помощь. Речь идет об оборудовании для поддержки украинской энергосистемы.

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