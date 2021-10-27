Перелома считает, что другие 40% пустого объема хранилищ - это то, что Украина может предложить своим европейским партнерам для хранения газа.

Закачанного газа в украинских хранилищах в объеме 18,7 млрд куб. м хватит на нужды всех потребителей в отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. генерального директора госкомпании "Укртрансгаз" Сергей Перелома во время 7-го Украинского газового форума.

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По его информации, на начало отопительного сезона газовые хранилища были заполнены на 60% - в объеме 18,7 млрд куб. м.

"60% наполненности наших подземных газохранилищ более чем достаточно, чтобы удовлетворить потребности наших украинских потребителей. Нашей экономики и всех типов потребителей", - сказал он.

Перелома считает, что другие 40% пустого объема хранилищ - это то, что Украина может предложить своим европейским партнерам для хранения газа.

Запасы газа в хранилищах:

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 23 октября составили 18,5 млрд кубометров, что почти на 35% меньше прошлогодних показателей.

Украинские газовые хранилища заполнены на 59,6%.

По данным председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании в объеме 10-15% от общих запасов.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планировали накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

18 октября 2021 года в Украине остановили закачку газа в хранилища.

Автор: Анна Бредихина