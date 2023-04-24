Отгрузки остаются близкими к 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю.

Экспорт сырой нефти из России не показывает никаких признаков снижения, даже несмотря на то, что правительство страны-агрессора заявляет о сокращении добычи.

Как соообщает Вloomberg, отгрузки остаются близкими к 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю.

Потоки из российских портов практически не изменились после восстановления на предыдущей неделе и составили в среднем 3,4 млн баррелей в день. Спрос со стороны оставшихся покупателей из России — в основном из Китая, Индии и Турции — помог объемам достичь нового максимума в среднем за четыре недели.

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Как говорится в материале, морской экспорт по-прежнему не отражает сокращения добычи, которое, по данным московского министерства энергетики, в марте составило 700 000 баррелей в день. Последние данные показывают, что темпы переработки практически не изменились с начала года и до 19 апреля были на 720 000 баррелей в день выше, чем за тот же полный месяц прошлого года.

Сокращение производства, которое должно было начаться в марте, уже должно было начать проявляться в цифрах экспорта, но этого не произошло. У России относительно мало складских мощностей, которые она может использовать в качестве буфера на случай сокращения добычи.

Ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

По итогам марта 2023 года России удалось продать нефти на уровне показателя, который фиксировался в апреле 2020 года - до начала полномасштабного вторжения в Украину.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россия все же заработала на 43% меньше от экспорта нефти. Это обусловлено тем, что сейчас агрессор вынужден предлагать свои баррели более ограниченному кругу клиентов и за меньшую цену.

Несмотря санкции Путин "открыл" для себя новые рынки сбыта - Индию и Китай.

Международное энергетическое агентство заявило, что сокращение добычи нефти может привести к сокращению мировых поставок нефти на 400 000 баррелей в день с марта по декабрь. Таким образом в течение года спрос на нефть может вырасти на 2 миллиона баррелей в день и достичь рекордной отметки в почти 102 миллиона баррелей в день, тогда как предложение вырастет лишь на 1,2 миллиона.

По состоянию на 17 апреля 2023 года экспорт российской нефти достиг "довоенного" показателя.

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