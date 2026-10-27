Германия поставила точку в вопросе перезапуска 'Северного потока-2'

Ранее США предложили возобновить работу газопровода и возобновить поставки российского газа в Европу.

В федеральном правительстве Германии подчеркнули, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" в настоящее время не рассматривается. Об этом говорится в ответе федерального правительства Германии на парламентский запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии", опубликованном на сайте Бундестага.

"Для федерального правительства вопрос ввода в эксплуатацию Nord Stream 2 не стоит. Кроме того, процедура сертификации Nord Stream 2 остается приостановленной", – отмечается в документе.

В ответе правительства напоминается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Москва начала постепенно ограничивать поставки природного газа в Германию.

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В течение 2022 года объемы транспортировки российского газа по трубопроводам сокращались по политическим мотивам, а еще до диверсий на газопроводах в сентябре того же года поставки были полностью прекращены.

В немецком правительстве расценивают эти действия как свидетельство ненадежности России как поставщика энергоресурсов. "Россия доказала, что она не является надежным партнером в энергетическом сотрудничестве", – отмечается в документе.

В федеральном правительстве подчеркивают, что РФ направляет доходы от экспорта энергоносителей на финансирование дальнейшей агрессии против Украины. Учитывая это, ЕС ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора и в рамках стратегии REPowerEU взял курс на постепенное прекращение энергетической зависимости от РФ.

Федеральное правительство полностью разделяет позицию ЕС относительно сворачивания энергетических связей с Россией. В частности, Берлин поддерживает санкции против газопроводов "Северный поток", включенные в 18-й пакет ограничительных мер Евросоюза, принятый в июле 2025 года.

Продажа российского газа в Европу – другие новости

Разговорам о возобновлении работы "Северного потока" предшествовал ряд сообщений о переговорах между Вашингтоном и Кремлем.

Еще в феврале УНИАН писал, что представители России и США ведут тайные переговоры о возобновлении работы "Северного потока". Одним из возможных сценариев является возобновление работы газопроводов в сотрудничестве с американской стороной.

В октябре стало известно, что высокопоставленные чиновники США и России обсудили возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток".

По информации источников, к переговорам присоединились советник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кушнер, стремящийся добиться перемирия между Россией и Украиной, считает бизнес ключевым фактором восстановления мира. Соглашение также могло бы открыть американским инвесторам возможность зарабатывать на поставках энергоносителей в Европу после завершения войны.

На пути к этому стоят определенные препятствия.

Как недавно писало испанское издание ABC, продажа компании, контролирующей газопроводы "Северный поток", американскому инвестору или возобновление поставок российского газа маловероятны. Дело в том, что 31% акций компании принадлежат двум немецким компаниям. Совладельцами также являются французская и нидерландская фирмы

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