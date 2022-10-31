В компании энергосистему Украины называют "раненой".

Экономия электроэнергии в Украине будет актуальным призывом весь отопительный сезон.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона.

"Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей надо больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", - отметил он.

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По словам Кудрицкого, для того, чтобы экономить, не обязательно лишать себя всех благ цивилизации, а достаточно просто не включать свет в пустых помещениях, пользоваться не более как одним энергоемким прибором одновременно, пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23:00, когда нагрузка на энергосистему снижается. Он отметил, что это касается и электроотопления, теплых полов в частных домах.

"Так как могут быть и в дальнейшем ракетные атаки врага на нашу инфраструктуру, то надо быть готовыми: иметь запас воды, заряженные павербанки, мобильные телефоны, иметь при себе батарейки, фонари, чтобы более-менее комфортно провести несколько часов без электричества", - подытожил Кудрицкий.

Атака на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, масштабные отключения в Украине начались после того, как в течение 10-12 октября Россия нанесла массированные ракетные и авиационные удары, в том числе и по энергетическим объектам.

Из-за них было разрушено треть электростанций, серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Власть неоднократно призывала украинцев сознательно потреблять электроэнергию в пиковые часы.

30 октября в НЭК "Укрэнерго" предупредили, что со следующей недели в Украине графики отключения электроэнергии должны стать плановыми.

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