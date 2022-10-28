Эксперты подсчитали, что в среднем за счет перевода стрелок часов удается сэкономить не более 2% электроэнергии.

В Украине наблюдаются перебои с поставкой электроэнергии после ряда ударов РФ по энергообъектам страны. Поэтому стоит ли надеяться, что перевод часов 30 октября 2022 года позволит сэкономить электрическую энергию.

На этот вопрос ответил аналитик энергетических рынков Максим Белявский, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, в среднем за счет перевода стрелок часов удается сэкономить не более 2% электроэнергии, а это на уровне статистической погрешности. Однако в Украине нужна экономия более чем в 20%.

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"Существенно сэкономить не удастся, потому что главным потребителем электроэнергии являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия", - отметил Белявский.

По его словам, следует экономить за счет модернизации промышленности (например, заменить прожекторы площадок или лампы накаливания в цехах на LED), изменения графика рабочего времени промышленных предприятий и введения третьей смены.

Когда переводят часы на зимнее время 2022

Стрелки часов в Украине на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября ровно в 04:00. Время переводят на час назад. Соответственно, в 2022 году время будет переведено в ночь с 29 на 30 октября.

Ситуация с электроснабжением в Украине

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-шахедами по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому сейчас вводятся более длительные экстренные отключения света.

В тот же день жителей Киевской области предупредили о возможности долговременных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

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