Повреждение электростанций повлекло массовые отключения электроэнергии по Украине.

С 10 октября 2022 года из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще один вид российских террористических атак: направленные на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране", – написал он в Twitter.

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Зеленский подчеркнул, что для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места".

В то же время в Офисе президента подчеркнули: если российские оккупанты будут продолжать и дальше наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, то в Украине возможны веерные отключения электроэнергии.

"У нас в ближайшем будущем тяжелые времена, поэтому надо всем приготовиться, во-первых, к экономии электроэнергии, а, во-вторых, возможны также и веерные отключения, если удары продолжатся. Мы понимаем, что у россиян такая цель – запугать население, отключить от энергоснабжения, от воды и от теплоснабжения зимой, поэтому всему населению нужно готовиться к действительно тяжелой зиме", – добавили в ОП.

При этом там заявили, что сейчас критическая ситуация сохраняется по всей стране, и регионы зависят друг от друга.

"Один регион зависит от другого. Нужно готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения", – резюмировали в Офисе президента.

Удары по инфраструктуре Украины: что известно

Во вторник, 18 октября, Россия нанесла мощный удар по энергетическому объекту в Днепре. Кроме того, есть попадания по критической инфраструктуре в Киеве и Житомире. В результате ударов оккупантов в большей части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

Из-за разрушения критической инфраструктуры Украины в Польше ждут новую волну беженцев. Власти Польши прогнозируют приезд до 800 тысяч украинцев с приближением зимы. Там отметили, что недавние атаки россиян привели к разрушению тепловых электростанций и других объектов критической инфраструктуры, что приведет к проблемам с отоплением.

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