На следующей неделе ожидается похолодание, и потребление электроэнергии в такой ситуации растет.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что со следующей недели графики отключения электроэнергии в Украине должны стать плановыми.

Об этом он заявил в эфире телемарафона 30 октября.

"Со следующей недели графики отключения электроэнергии должны стать плановыми. Мы их вводим в новом формате, чтобы облэнерго и местные власти заранее знали, какой объем ограничений будет, и могли составить списки потребителей, которые будут отключены от электроэнергии, и в какие часы", – отметил Кудрицкий.

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По его словам, в эти выходные обошлось без больших отключений, потому что энергопотребление было ниже, чем в рабочие дни.

Кудрицкий сказал, что на следующей неделе ожидается похолодание, и потребление света в такой ситуации растет, поэтому "определенные отключения мы все-таки прогнозируем, но они должны стать более плановыми и понятными для потребителей".

"Если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру в таких масштабах и такими темпами, как она делала последние две с половиной недели, то отключения из плановых могут превратиться в аварийные, и света может не быть дольше, чем четыре часа в сутки", – отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Отключение электроэнергии в Украине

С 10 октября 2022 года Россия наносит массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Из-за таких обстрелов по состоянию на 18 октября была разрушенв треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

В пятницу, 28 октября 2022 года, стало известно, что "Укрэнерго" вводит экстренные ограничения на потребление электроэнергии. Старые графики отключения света объявили неактуальными.

Президент Владимир Зеленский заверил, что делается все для того, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми. В то же время он отметил, что возвращение именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

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