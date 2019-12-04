В Украине хотят усовершенствовать электронное администрирование продажи топлива и спирта

С 1 июля в Украине введена новая система администрирования реализации топлива и спирта, но соответствующий закон был принят с ошибками.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта (СЭАРТСЭ) и упрощение условий лицензирования.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №2317 проголосовали 307 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, выступая по законопроекту отметил, что 1 июля была введена новая система администрирования топлива. Идея состояла в том, чтобы обеспечить учет движения топлива и сделать невозможным теневые обороты. Но, по его словам, закон принят с ошибками.

«1 октября вступили штрафы, но мы их на два месяца отсрочили. Но уже с 1 декабря предприятия должны платить штрафы, которые насчитываются автоматически за некачественную работу системы электронного администрирования», – пояснил он.

По словам Гетманцева, депутаты проработали недостатки работы системы и предложили решение по их ликвидации в законопроекте №2317.

«Мы улучшили форму акцизной накладной, сроки составления акцизной накладной, порядок ее составления. Для авиационных бензинов мы предложили вексель. Информацию об акцизных складах Налоговая служба будет иметь на своем сайте. В законопроекте мы также приравняли договор подряда, когда предприятия используют подрядные организации для транспортных услуг, к собственному потреблению», - сказал депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах. Также отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа. Для промышленных потребителей продлен срок для представления справки Формы 2 до 15 календарных дней.

В законопроекте предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней, размещение на официальном сайте ГНС информации об акцизных складах.

Также перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРТСЭ - на 1 июля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада отсрочила применение к субъектам хозяйствования штрафов в случае хранения горючего без наличия соответствующей лицензии.

Изменения относительно введения с 1 июля 2019 года лицензирования производства, оптовой, розничной продажи и хранения топлива, были приняты в конце 2018 года.