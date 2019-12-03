На европейских хабах подорожал газ: эксперты назвали причины

Похолодания и перебои в поставках из Норвегии стали основными причинами роста цен.

В конце прошлой недели цены газа на европейских хабах увеличились на 4,3%. Это рекордный показатель за последние семь месяцев, отмечают аналитики Украинской энергетической биржи.

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Рост цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ, обусловлен прогнозами похолодания в начале декабря, а также перебоями в поставках из Норвегии из-за внеплановых отключений на некоторых месторождениях, в том числе и на крупнейшем месторождении страны — Troll, пишет liga.net.

Кроме того, отмечают аналитики, одной из главных причин подорожания является то, что Европа увеличила потребление газа на 20% по сравнению с прошлым годом. Потребление газа увеличилось, особенно в производстве электроэнергии. Выработка электроэнергии на газовом топливе стала более конкурентоспособной.

"Хранилища газа в 2019 году в ЕС были заполнении на 73% от всего объема, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. Это было запланировано ЕС, так как между Украиной и Россией в 2019 году истекает срок контракта ГТС, и остается открытый вопрос о продлении нового контракта на транспортировку газа европейским потребителям, тарифов на транзит газа и объемов", - отмечается в сообщении Украинской энергетической биржи.

Аналитики отмечают, что, прогнозируя ожидаемую стоимость природного газа, участники торгов на УЭБ всегда ориентируются на тенденции на европейских хабах и ожидании внутреннего рынка.

"Первая неделя декабря начинается со снижения цен на хабах до уровня начала предыдущей недели, поэтому на внутреннем рынке мы ожидаем стабилизации цен", - прогнозируют аналитики УЭБ.

Напомним, 28 ноября в Вене прошла двухсторонняя встреча между Украиной и Россией по заключению нового контракта на транзит газа. В ней приняли участие министры энергетики двух стран, а также руководители Нафтогаза и Газпрома. Эта встреча никак не анонсировалась, а на 29 ноября были запланированы трехсторонние консультации при участии Еврокомиссии, однако они не состоялись.

18 ноября Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзитному контракту, в котором предлагает продлить его на год в обмен на отказ от взаимных судебных претензий. Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал это предложение неприемлемым для Украины. В Нафтогазе на предложение ответили, что новый контракт необходимо обсуждать в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 года. Дедлайн по заключению нового долгосрочного договора - 13 декабря.