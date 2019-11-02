"Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитражный суд новый иск против российского «Газпрома».

Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

«Настала наша очередь подать «Заявление о защите и встречные исковые требования». Количество страниц только основного текста нашего Заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются три отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений», – написал Витренко.

Читайте такжеРада приняла закон об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза»По его словам, решение данного арбитража будет принято в 2021 году.

«Напомню, что это «Газпром» «напал» на «Нафтогаз», и поэтому мы защищаемся – еще 18 апреля 2018 года «Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража. «Газпром», по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. С формальной точки зрения, «Газпром» требует внесения изменений в контракт, поскольку «Газпром» считает, что транзитный контракт накладывает на «Газпром» глупо чрезмерные обязательства. Речь идет о контрактном обязательстве «Газпрома» предоставлять для транзита не менее 110 миллиардов кубометров в год. Финансовый эффект – примерно 6 миллиардов долларов», – отметил Витренко.

При этом он добавил, что «Нафтогаз» обратился в арбитраж 6 июля 2018 года с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 года до окончания контракта, и выплате компенсации за невыполнение «Газпромом» обязательств.

«Как и в отношении пересмотра тарифа, так и по компенсации за недопоставки речь идет о последствиях действий самого «Газпрома». То есть и здесь мы фактически защищаемся и требуем компенсировать убытки, причиненные действиями «Газпрома». Финансовый эффект – свыше 12 миллиардов долларов», – написал Витренко.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер Гончарук заявил, что Украина будет требовать от РФ долгосрочный договор на транзит газа.