FT: Россия может рискнуть начать зиму без транзита через Украину и «Северного потока-2»

Москва запасается газом в европейских подземных хранилищах, чтобы какое-то время она смогла обеспечивать своих клиентов без помощи Киева.

Россия может не завершить своевременно сомнительный газопровод «Северный поток-2», если Дания не одобрит строительство в ее территориальных водах в ближайшие недели. Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро должен транспортировать газ подконтрольного Кремлю «Газпрома» в Германию. Он получил разрешения от нескольких стран в районе Балтийского моря, но только не от Дании.

Датское энергетическое агентство рассматривает два различные маршрута уже много месяцев. Поэтому запланированный запуск «Северного потока-2» в январе вызывает сомнения, — пишет Financial Times.

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«Если мы не получим одобрение от Дании в ближайшие несколько недель, мы не уложимся в сроки», - сказал изданию чиновник, связанный с «Северным потоком-2».

Еще один источник сообщил, что следующий месяц будет решающим для сомнительной «трубы».

«Уже почти август. И это создает беспокойство, если не панику», - сказал собеседник издания.

Financial Times напоминает, что «Северный поток-2» был разработан для того, чтобы разрешить «Газпрому» направить большие объемы газа в обход Украины. Его запуск подозрительно совпадает с концом действия соглашения с Киевом о транзите газа. Кроме того, Польша и страны Балтии подчеркивают, что проект также повысит зависимость Европы от России. А администрация Дональда Трампа угрожает обложить санкциями газопровод.

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Издание пишет, что в «Газпроме» уверяют, что смогут закончить «Северный поток-2» до конца года. Но эксперты обращают внимание на то, что испытания «трубы» и заполнение ее газом – это не быстрый процесс. Он займет еще месяцы. Также «Газпром» закачивает рекордные объемы газа в подземные хранилища по всей Европе. Это сигнализирует о том, что компания готовится войти в пиковый сезон спроса без транзита через Украину и «Северного потока-2». Эксперты считают, что российская компания готовится к худшему, пока пытается успокоить клиентов относительно поставок зимой.