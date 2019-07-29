Дания затягивает запуск "Северного потока-2" – СМИ

Датская компания, которая должна согласовать маршрут прокладки газопровода, не одобряет предложенные проекты.

Отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times, передает «Украинская правда».

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Датская компания, которая должна согласовать маршрут прокладки газопровода, медлит с принятием решения и не одобряет предложенные проекты.

Один из собеседников издания отмечает, что Дания должна принять план строительства до сентября - в противном случае запуск "Северного потока-2" не состоится до конца 2019 года, как это запланировано.

"Это вызывает озабоченность, или даже панику", - сказал другой источник, близкий к проекту "Северного потока-2".

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой также должен проходить газопровод, соответствующего разрешения не дала. В начале мая 2018 году компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства «Северного потока-2». В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода. По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины, наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.