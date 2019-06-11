Кабмин временно передал "Магистральные газопроводы Украины" под управления "Нафтогаза"

Кабмин также обязал внести на рассмотрение правительства проект акта по определению компании «Магистральные газопроводы Украины» управляющей активами "Укртрансгаза" или обладающей этим имуществом на основе вещного права.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза Украины» по модели ownership unbundling, передав под управление "Нафтогаза" нового оператора ГТС - компанию «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) - до 1 января 2020 года.

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Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства от 5 июня.

Так, постановление правительства предписывает Минэнергоугля, Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению «МГУ», который должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

Также, Кабмин обязал внести на рассмотрение правительства проект акта по определению компании «Магистральные газопроводы Украины» управляющим активами "Укртрансгаза" или обладающим этим имуществом на основе вещного права.

Правительство также обязало "Нафтогаз" и «Магистральные газопроводы Украины» до 1 августа подать в НКРЭКУ заявку на проведение сертификации оператора газотранспортной системы, а также документы для установления тарифов на услуги по транспортировке природного газа.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

В начале 2019 года «Нафтогаз» создал новую компанию - «Оператор газотранспортной системы Украины», 100% владельцем которой является АО «Укртрансгаз», в рамках реализации очередного этапа по отделению оператора ГТС и привлечению европейского партнера к ее управлению.