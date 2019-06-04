В Украине начался новый этап создания оператора ГТС

В филиале "Оператор ГТС Украины" объединены все подразделения, задействованные в процессе транспортировки газа.

Оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" приступил к очередному этапу по созданию независимого украинского оператора газотранспортной системы (ГТС), объединив в филиале "Оператор ГТС Украины" все подразделения, задействованные в процессе транспортировки газа.

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Об этом сообщает пресс-служба нацкомпании.

"С 1 июня начался очередной этап проекта по анбандлингу (отделению - УНИАН) ГТС Украины. В филиале "Оператор ГТС Украины", как в едином подразделении, объединены функции технической эксплуатации ГТС, которую ранее выполняли пять отдельных филиалов "Укртрансгаза", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что таким образом, создан прообраз будущего независимого Оператора ГТС Украины, в который переведены более 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа. Одним из ключевых изменений стало упрощение управленческой структуры и реорганизация бизнес-процессов предприятия в соответствии с международными практиками управления.

"Задача этого этапа анбандлинга - отработать формат работы будущего независимого Оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы и устранить возможные разногласия", - сообщает компания.

В пресс-службе добавили, что, по словам генерального директора филиала "Оператор ГТС Украины" Павла Станчака, этот этап означает, что теперь все подразделения, задействованные в процессе транспортировки газа, будут объединены "под одной крышей".

"Мы тщательно к этому готовились - создали принципиально новую, упрощенную и гибкую оргструктуру, вводим лучшие международные стандарты работы, собрали высокопрофессиональную команду и получили поддержку ведущих европейских экспертов. Уверен, что вскоре это позволит нам войти в семью европейских операторов ГТС", - цитирует Станчака пресс-служба.

По информации "Укртрансгаза", с 1 июля начнется следующий этап анбандлинга, который предусматривает переход функции технической эксплуатации украинской газотранспортной системы в компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз".

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

4 февраля 2019 года "Нафтогаз" создал новую компанию - "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз", в рамках реализации очередного этапа по отделению оператора ГТС и привлечению европейского партнера к ее управлению.