В Нафтогазе назвали предложенную Газпромом скидку "причудливой"

Исполнительный директор "Нафтогаза" призвал "Газпром" выполнять текущий контракт и решения судов.

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает предложенную российским "Газпромом" скидку на поставки газа в Украину "причудливой", так как "Нафтогаз" сейчас покупает в Европе газ дешевле, чем "Газпром" предлагает со скидкой.

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Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о готовности российской компании начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.

"Ну и по "скидке", которую они предлагают. Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано? "Нафтогаз" сейчас покупает дешевле в Европе, чем "Газпром" предлагает «со скидкой", - отметил Витренко.

Он напомнил, что "Газпром" с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину.

"И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим "Газпром" заплатить за это сотни миллионов долларов. Так что даже не нужны ваши причудливые "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", - отметил Витренко.

В свою очередь глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания готова к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате. Любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт между компаниями, признав ряд его условий дискриминационными. Так, арбитраж обязал "Газпром" продавать Украине газ в первом квартале по 300 долларов, а во втором - за 221 доллар. При этом Россия поставлять газ отказалась.

В то же время, по словам Коболева, сейчас "Нафтогаз" покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по 259 долларов, во втором квартале - по 212 долларов, июльская цена - 178 долларов.

"При каких условиях "Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказ от любых арбитражей, не применение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращение в полную зависимость от Кремля", - написал Коболев.

Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на главу "Газпрома" Алексея Миллера, что российская компания готова начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.