Нехватка средств может помешать накопить нужное количество газа на зиму - Коболев

По словам Коболева, компании не помешала бы рассрочка на выплату дивидендов, пока НАК не начнет продавать газ.

Дефицит оборотных средств может помешать Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" продолжить накапливать газ в подземных хранилищах (ПХГ), чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 миллиарда кубометров - это на 1,8 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", и позиция Украины в переговорах будет защищена. Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза", - написал он.

Среди факторов, которые провоцируют дефицит средств, Коболев назвал задолженность за газ со стороны газсбытов и производителей тепла в размере 61,4 млрд грн, что вдвое больше, чем нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме. Кроме того, есть необходимость в ближайшее время выплатить дивиденды.

"Еще один фактор дефицита - требование Кабмина выплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса", - отметил он.

По словам главы "Нафтогаза", компании не помешала бы рассрочка, пока НАК не начнет продавать газ. Еще одним выходом в такой ситуации он считает привлечение кредитных средств, для чего также необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как единственного акционера.

"Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно", - подчеркнул Коболев.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах – до 20 миллиардов кубометров.

5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.