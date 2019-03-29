Срок действия сниженных расчетов за газ для ТЭЦ и ТЭС продлили

Такое решение направлено на обеспечение теплоснабжающих предприятий природным газом для стабильного прохождения отопительного сезона, отметили в Кабмине.

Кабинет министров продлил до 1 мая срок действия нормы, согласно которой для продолжения поставок газа по договорам, заключенным с НАК «Нафтогаз Украины», теплогенерирующие компании должны иметь уровень расчетов за потребленный ресурс не ниже 78%, а для теплоэлектроцентралей, управляемых Фондом госимущества, – не ниже 60%.

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Соответствующее постановление, принятое на заседании Кабмина в среду, обнародовано на правительственном портале.

«Такое решение направлено на обеспечение теплоснабжающих предприятий природным газом для стабильного прохождения отопительного сезона», - сообщили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2019 года повысились тарифы на тепло для населения в связи с увеличением стоимости природного газа с 1 ноября 2018 года на 23,5%.