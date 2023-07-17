Песков заявил о выходе РФ из зерновой сделки. И это было предсказуемо. Как предсказуемым является и то, что Кремль вернется к ней, но чуть позже, ближе к середине сентября. Почему?

Начну с выхода из сделки. Логика России в данном вопросе - пытаться нащупать варианты, при которых можно создавать прецеденты приостановки санкций без решения проблемы по существу. Напомню, что параллельно с еще первой зерновой сделкой были приостановлены ограничения на экспорт из РФ удобрений (всех видов), импорт части комплектующих для техники.

За счет сверхприбылей на удобрениях (а цена взлетела в разы) Кремль частично компенсировал выпадение части нефтяных доходов и, играя на искусственном занижении цены для "своих", усиливал влияние на небогатые страны. А также, учитывая, что беларуский экспорт удобрений заблокирован, появлялся дополнительный рычаг давления и на Лукашенко.

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Сейчас Россия попыталась потребовать вывода Россельхозбанка из-под ограничений (подключение к SWIFT), разморозку части активов в странах ЕС и немного иных "мелочей". Но переговоры шли "ни шатко ни валко". То есть, без гарантированных новых уступок. Шантаж в виде уменьшения количества пропускаемых кораблей (непроведение проверки российской стороной досмотровых групп) также указывал на скорое прекращение действия соглашений.

На этом фоне происходит успешная атака Украины на Крымский мост. Ответить Кремлю, по сути, нечем. Кроме, естественно, использования данного кейса как повода заявить: "Мы обиделись, и мы ушли".

Сейчас Россия попыталась потребовать вывода Россельхозбанка из-под ограничений...

Если бы не было повода, все равно бы "обиделись". Ведь есть необходимость очередной раз поднять ставки и оживить разговоры о необходимости заморозки войны. А также создать небольшую нервозность на рынке, которая поднимет цены на продовольствие и, что самое главное, на удобрения.

На этом подходим к срокам "возврата" РФ к сделке. Почему сентябрь? Потому что рынок удобрений - сезонный. И один из пиков заключения контрактов приходится на сентябрь-ноябрь. До возврата к сделке можно попытаться, используя ажиотаж, накрутить цены для стран, которые не поддерживают санкции. А после - и для всех остальных. Ну, и новый урожай зерна на экспорт уже будет готов к отправке. Последнее не менее важно, ведь мощности для долговременного хранения зерна в России (равно как и в Украине) ограничены. То есть, надо продавать урожай этого года, чтобы был смысл сеять в следующем.

Может ли возврат России пройти раньше? Вполне. И тут надо внимательно следить за Турцией.

...подходим к срокам "возврата" РФ к сделке. Почему сентябрь? Потому что рынок удобрений - сезонный

Напомню, что перед бегством из Херсона русские так же грозили приостановкой работы "зернового коридора". Анкара ответила тезисом о возможности досмотра кораблей турецкой стороной, если русские не желают. И, соответственно, конвоировании зерновозов силами турецких ВМС.

Теоретически, сегодня Эрдогану ничего не мешает повторить подзабытый тезис. И Кремлю вновь не будет, что ответить по существу. Ведь значительная часть экспорта (в том числе серого), а также параллельного импорта идет через Турцию.

Но даже если турецкая сторона решит пока не поднимать ставки, РФ все равно будет возвращаться к зерновой сделке. Пока же пауза на месяц-два.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего