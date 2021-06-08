С 2021 года предполагается начать реализацию экологической инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» (№228/2021).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Как говорится в документе, указ подписан в целях сохранения лесного фонда Украины, надлежащей защиты и воспроизводства лесов, создания благоприятных условий для ведения лесного хозяйства на принципах устойчивого развития с учетом природных и экономических условий, обеспечения прав граждан на безопасную окружающую среду.

Так, согласно указу, с 2021 года предполагается начать реализацию экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».

В частности, Кабинету министров президент поручил разработать в двухмесячный срок и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по совершенствованию системы охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе самосейных, стимулированию лесоразведения, сохранению и восстановлению природных экосистем.

Также правительство должно разработать и утвердить государственную целевую программу «Масштабное облесение Украины».

В рамках программы предусмотрено принять в установленном порядке меры по обеспечению надлежащего финансирования в 2022 году и последующие годы мер по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов; ввести механизмы привлечения инвестиций для восстановления лесов и лесоразведения.

Кабмин совместно с областными, Киевской городской государственными администрациями должен обеспечить содействие реализации инициатив общественных объединений на участие в мерах по охране, защите, воспроизводству лесов, привлечение к таким мероприятиям населения, прежде всего молодежи, организацию медийных, выставочных и других информационно-образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на формирование у населения экологического мировоззрения, распространение информации о необходимости сохранения и воспроизводства лесных ресурсов, в том числе путем размещения социальной рекламы, поощрения граждан к практической деятельности в этой сфере, анонсирование и освещение мероприятий по сохранению и воспроизводству лесов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Озеленение

Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

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Автор: Наталья Ничишина