Соответствующий указ президент подпишет сегодня, 7 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30".

«В ближайшие три года мы планирует посадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я подпишу сегодня», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что один из главных союзников в борьбе с изменением климата – это украинские лесные ресурсы.

«К сожалению, лесная сфера не реформировалась практически 50 лет. Мы начали менять эту ситуацию. Наши изменения внедрят европейские практики и сделают эту сферу максимально открытой», - сказал Зеленский.

Президент пообещал, что лесной рынок в Украине будет работать прозрачно.

«Мы внедряем новые правила продажи древесины, которые ликвидируют «серый» рынок. В Украине онлайн, прозрачно, без коррупции должно реализовываться 100% древесины», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что первые шаги по борьбе с «серым» рынком лесных ресурсов уже принесли свои результаты.

«Первые шаги на этом пути уже принесли свои результаты. Это плюс 1 млрд грн доходов государственных лесхозов за первый квартал года (2021 года - УНИАН). Также прошла национальная инвентаризация лесных ресурсов», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее представители бизнеса, правительства и общественности провели всеукраинскую акцию по высадке миллиона деревьев за сутки - "1 000 000 деревьев за 24 часа".

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Автор: Богдан Слуцкий