Последний государственный учет украинских лесов проводился в 2011 году.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Это решение позволит получить исчерпывающую информацию о количестве и качестве лесов в Украине. В течение следующих 5 лет мы ежегодно будем собирать данные. Как результат: государство и общественность получат всю необходимую информацию о том, где, сколько и в каком состоянии находятся леса в Украине. Это очень важный проект для стратегического планирования, для экологии, для лесного хозяйства и для будущего нашего государства", - написал он.

Премьер напомнил, что последний государственный учет украинских лесов проводился 10 лет назад - в 2011 году.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года премьер Шмыгаль заявил о необходимости проведения национальной инвентаризации лесов. Премьер-министр призвал профильные министерства и агентства разработать программы превентивных мер по укреплению инфраструктуры и недопущению незаконных рубок леса, чтобы избежать природных катастроф, в частности, наводнений в западных областях Украины.

В 2020 году в Киевской, Житомирской, Луганской областях неоднократно вспыхивали лесные пожары, что вызвало в обществе дискуссии о необходимости усовершенствования государственного управления лесным хозяйством.

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Автор: Дмитрий Шварц