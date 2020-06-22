В украинских хранилищах сократились запасы зерновых - Госстат

Запасы зерновых культур в украинских хранилищах за год уменьшились на 9%.

Запасы зерновых и зернобобовых культур в украинских хранилищах по состоянию на 1 июня 2020 года составляли 4,05 миллиона тонн, что на 9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, запасы пшеницы на 1 июня 2020 года составили 1,37 миллиона тонн, что на 5,6% меньше, чем годом ранее.

Остатки кукурузы в зернохранилищах Украины Госстат оценил на уровне 1,96 миллиона тонн, что на 14% меньше, чем на 1 июня 2019 года.

При этом, по сравнению с прошлым годом, в Украине увеличились запасы ячменя – на 18,6% - до 499 тысяч тонн, а также ржи – на 22,3%, до 21,5 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн пойдут на экспорт.

Минэкономики прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может превысить 68 миллионов тонн.

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