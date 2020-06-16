Урожай зерновых может превысить 68 миллионов тонн - Минэкономики

Согласно майскому прогнозу министерства, планировалось, что урожай составит 65-68 миллионов тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году может превысить 68 миллионов тонн, а по масличным культурам составит 20 миллионов тонн.

Читайте такжеВ Украине прогнозируют рекордный урожай кукурузы

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко на брифинге, посвященном 100 дням работы правительства Дениса Шмыгаля.

"Прогноз по зерновым на данный момент - более 68 миллионов тонн, также 20 миллионов тонн масличных - это подсолнечник, соя, рапс, также 9 миллионов тонн сахарной свеклы, 20 миллионов тонн картофеля и 9 миллионов тонн овощей", - сказал он.

Петрашко отметил, что министерство немного скорректировало свои прогнозы по урожаю зерновых, поскольку в последнее время в Украине наблюдается улучшение погодных условий. Однако достичь прошлогодних показателей вряд ли удастся, добавил он.

"В прошлом году было 78 миллионов тонн. Не думаем, что будет такой объем", - сказал министр.

Петрашко добавил, что экспорт зерновых, скорее всего, будет скорректирован на разницу между прошлогодним урожаем и нынешним. При этом он указал, что министерство активно сотрудничает с экспортерами в рамках меморандума, чтобы не пострадала продовольственная безопасность Украины.

"Переходные остатки, как мы и обещали, до конца июня у нас должно быть 1,5 миллиона тонн по пшенице. Мы приблизительно на этот порядок и выходим, что обеспечивает более чем достаточное количество продовольственной пшеницы для безопасности", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в мае Минэкономики прогнозировало, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году составит 65-68 миллионов тонн, что на 10% ниже показателя прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram