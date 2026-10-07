Россия нашла в Европе 'друга', который помогает проталкивать ее зерно, - СМИ

Кремлю помогает литовская компания, которой руководят приближенные к РФ бизнесмены.

Из-за ударов российских оккупантов по черноморским портам Украина экспортировала в августе лишь 20% от потенциального объема зерна, а в сентябре – 40%. Российские порты также заблокированы, но Москве удалось найти возможности для экспорта зерна в Литву, которая с начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Киев, пишет издание "Бабель".

Давление украинских Сил обороны на порты РФ в Чёрном море заставило Кремль перенаправить экспорт в страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию. На данный момент единственная из трёх стран, которая пока не ограничила транзит российского зерна, – это Литва. Лишь с начала сентября там начали проверять, не везут ли зерно с оккупированных Россией украинских территорий. Если нет – препятствий нет. Эксперты отмечают, что этого явно недостаточно.

Бывший министр обороны, а ныне заместитель председателя комитета по национальной безопасности Сейма Литвы Лауринас Кащюнас сообщает, что большую часть российского зерна в Литву экспортирует компания Dognus. Dognus зарегистрирована в Клайпеде – литовском портовом городе на берегу Балтийского моря. Компания была основана в сентябре 2012 года, а уже 8 октября все акции перешли к российскому агробизнесмену Александру Долгову.

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Александр Долгов вместе с братом Дмитрием – основатели крупнейшего агрохолдинга в Калининградской области России "Долгов Групп". Холдинг обрабатывает до 50% земель области, а братья Долговы – одни из самых влиятельных и богатых людей Калининграда, тесно связанные с "Единой Россией".

В 2022 году братья Долговы поддержали полномасштабное вторжение России в Украину. Теперь они финансируют российскую армию – в СМИ появилась благодарность Долговым от 11-го армейского корпуса Балтийского флота, который воюет против Украины под Купянском. Сотрудники компаний холдинга Долговых воюют, а братья поддерживают их семьи.

Связь Долговых с Dognus

В октябре 2016 года Долгов продал Dognus гражданину Литвы Повиласу Норкунасу. Источники сообщают, что Норкунас мог быть номинальным владельцем, чтобы скрыть, что Долговы по-прежнему имеют связь с компанией.

В 2024 году литовские СМИ обнародовали расследование о том, что братья Долговы по-прежнему стоят за компанией Dognus, и она экспортирует сотни тысяч тонн российского зерна их агрохолдинга. По данным источников, Долговы используют компанию, чтобы укрыть свои деньги от западных санкций.

Связь между Долговыми и Dognus подтверждает тот факт, что на сайте компании размещены фрагменты рекламного видеоролика "Долгов Групп", а также изображение элеватора из города Гусев в Калининградской области, где зарегистрирована одна из компаний "Долгов Групп". Строительство элеватора завершилось в 2021 году, когда Александр Долгов перестал быть официальным акционером Dognus.

Заместитель председателя комитета по национальной безопасности Сейма Литвы Лауринас Кащунас прямо заявляет, что Литва должна быстро решить этот вопрос и остановить транспортировку российского зерна через свою территорию.

"Такие поставки увеличивают доходы российского бюджета и помогают финансировать российскую военную машину, которая, в свою очередь, разрушает Украину и пытается заблокировать экспорт украинского зерна на мировые рынки. Братья Долговы поддерживают российские воинские формирования, участвующие в агрессии против Украины. Поэтому вопрос нужно ставить не только о запрете транспортировки зерна, но и о включении этих людей в санкционные списки Европейского Союза", – подчеркивает Кащунас.

Блокада украинского экспорта – главные новости

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что Украина может недополучить до 10 миллиардов долларов выручки из-за блокады врагом её аграрного экспорта.

При этом Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, несмотря на призывы Киева помочь вывезти урожай на фоне длительной блокады Черного моря.

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