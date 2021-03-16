Огурец - довольно простой в посадке и неприхотливый в уходе овощ.

Огурец - одна из самых популярных культур на украинских дачных участках. Он полюбился огородникам за приятный вкус и простоту выращивания. Огурцы весьма нетребовательны к условиям выращивания, но для хорошего урожая важно их правильно высадить.

Когда сеять огурцы весной

Огурцы как правило высаживают семенами в открытый грунт, однако допустима также посадка через рассаду. Этот овощ относится к теплолюбивым культурам. При выборе даты посадки огурцов ориентируются на температуру воздуха.

Чтобы семена взошли и дали хороший урожай, температура почвы при посадке не должна быть ниже +13-15 градусов. Оптимальная температура +20 градусов. Температура воздуха днем должна быть не ниже +15-18 градусов днем, а ночью не опускаться ниже +8 градусов. Обратите внимание, что теплая погода должна быть стабильной на протяжении нескольких дней, поскольку семена огурцов плохо переносят заморозки.

Сеять семена можно тогда, когда температура достигнет указанных значений. На юге Украины огурцы можно высаживать в конце апреля, а в центральных и северных районах лучше подождать до середины мая. В самых холодных регионах можно провести посадку в начале июня. Если посеять огурцы слишком рано, они промерзнут в земле и не прорастут.

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю

При посадке огурцов стоит ориентироваться не только на погоду, но и фазы Луны. Не все лунные фазы благоприятно влияют на рост овощей. Выбирать дату по лунному календарю также стоит при посадке огурцов в теплице и на подоконнике. Хорошо подходят для посева культуры такие дни:

в марте: 3, 4, 12, 21;

3, 4, 12, 21; в апреле : 8, 9, 18, 19, 28;

: 8, 9, 18, 19, 28; в мае : 5, 6, 7, 24, 25;

: 5, 6, 7, 24, 25; в июне: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 29, 30.

Если вы не можете провести посадку в эти дни - ничего страшного. Главное, чтобы огородные работы не выпадали на неблагоприятные даты лунного календаря. Эти дни крайне не рекомендуются для любых посевных работ, а посеянные семена не дадут хороший урожай:

в апреле : 5-6, 12, 27;

: 5-6, 12, 27; в мае : 2-4, 11, 26, 30-31;

: 2-4, 11, 26, 30-31; в июне: 10, 24, 26-27.

Подготовка почвы и семян к посеву

Чтобы семена быстрее взошли, их можно положить в марлевый мешочек, завязать его и подвесить к батарее в доме. Такую процедуру нужно проводить за месяц до предполагаемой даты посева, но можно и за 2 недели. Также до посадки можно провести обеззараживание семян в растворе зеленки - 1 мл зеленки на 100 мл теплой воды. В такой растворе семена держат 30 минут.

Почву для посадки огурца нужно выбирать на солнечной стороне. Лучше всего огурцы всходят на земле, где росли томаты, лук, чеснок, капуста, перец. Не рекомендуется сажать огурцы там, где они уже росли в прошлом году.

За 2 недели до засева семян почву нужно прорыхлить и перекопать, внести удобрения. Для этого в грядку можно положить перегной, компост, древесную золу или минеральные удобрения, а затем перемешать с землей.

Сажают семена в мокрую лунку глубиной 1,5-2 см. Для этого нужно разложить сухие семена в бороздки на расстоянии 5-10 см. В одну лунку можно положить 2-3 семечка и затем удалить самые слабые.

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Автор: Екатерина Пулатова