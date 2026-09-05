Было шесть ракетных ударов: россияне уничтожили 'Эпицентр' в Николаеве (фото)

В нем работали 520 человек, в том числе те, кого перевели с разрушенных объектов в Херсоне, Запорожье и Одессе.

Российские войска совершили несколько атак с помощью беспилотников по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

"4-го и в ночь на 5 сентября российские войска многократно атаковали беспилотниками один из торговых центров Николаева. В результате вражеских попаданий значительно повреждены торговые залы, возникли пожары", – отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро известно о двух пострадавших – 72-летнем мужчине и 17-летней девушке.

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По словам руководителя департамента по связям с общественностью группы компаний "Эпицентр К" Юлии Чудновец, беспилотники кружили над объектом целые сутки, не давая спасателям полноценно тушить пожар. "За это время было шесть прилетов", – отметила представительница "Эпицентр К".

По её словам, в торговом центре работали 520 человек. Среди них – сотрудники, которых компания перевела с разрушенных объектов в Херсоне, Запорожье и Одессе.

"Они уже теряли работу из-за войны. Начинали с нуля. И теперь снова её потеряли", – написала Чудновец.

Новые атаки россиян – другие новости

По словам советника президента Сергея Бескрестнова, российские войска прибегли к новой тактике воздушного террора против Украины, осуществляя фактически круглосуточные атаки. При этом привычные методы противодействия не всегда оказываются эффективными.

Эксперты обращают внимание на то, что реактивные версии "Шахедов", которые Россия всё чаще применяет для ударов по Украине, по своим характеристикам уже больше похожи на крылатые ракеты, чем на классические БПЛА.

Среди объектов, которые атакует РФ, всё чаще оказываются гражданские торговые центры. На прошлой неделе армия РФ атаковала беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова.

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