Германия призвала ЕС сократить турвизы для россиян 'до абсолютного минимума', - The Guardian

Министерство иностранных дел Германии выразило недовольство тем, что россиянам выдается слишком много виз.

Германия призывает своих европейских партнеров ввести более жесткие ограничения на въезд российских граждан в ЕС по туристическим визам после недавних диверсионных атак.

Немецкие власти расследуют действия гражданина Беларуси, имеющего также российский паспорт, в связи с предполагаемой попыткой нападения на аэропорт Лейпцига с использованием беспилотников и взрывчатки. Предполагается, что мужчина въехал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной посольством Италии в Минске, столице Беларуси.

Как пишет The Guardian, Министерство иностранных дел Германии выразило недовольство тем, что россиянам выдается слишком много виз.

Видео дня

"Количество виз, выданных гражданам России для отдыха в Европейском союзе, слишком велико", – заявил представитель ведомства.

При этом источники, близкие к правительству, утверждают, что само количество выданных россиянам виз противоречит духу санкций, связанных с войной на Украине, и делает невозможным отслеживание того, кто въезжает в ЕС и с какой целью.

По данным Euractiv, в 2025 году Италия выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна блока; при этом Италия, Франция и Испания получили три четверти всех визовых заявок от россиян.

Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия практически полностью прекратили выдачу виз гражданам России, введя национальные ограничения, выходящие за рамки мер ЕС. Однако ряд других государств-членов продолжают выдавать большое количество виз, в некоторых случаях увеличивая их количество.

Родерих Кизеветтер, ведущий эксперт по внешней политике и политике безопасности от правящей партии ХДС в Бундестаге, призвал ЕС немедленно приостановить программу туристических виз для россиян, назвав ее "несостоятельной" как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения.

Он призвал ЕС ограничить выдачу виз россиянам "до абсолютного минимума".

"Чрезмерная выдача туристических виз россиянам противоречит европейской стратегии изоляции России. Это создает ложное впечатление нормализации отношений для богатых россиян, именно для тех, кто извлекает выгоду из царства террора Кремля", - заявил он.

Визы для россиян - новости

Ранее Польша призвала ограничить передвижения российских дипломатов в Европейском Союзе и усилить контроль за въездом граждан России на фоне недавних российских гибридных атак в Европе.

Тем временем Сербия, которая остается одной из последних европейских стран с безвизовым въездом для граждан России, готовится к возможному присоединению к Шенгенской зоне. Одним из последствий такого шага может стать введение виз для россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: