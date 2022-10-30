"Зерновая сделка" позволила уменьшить цены на продовольствие во всем мире, отметили в Альянсе.

Организация Североатлантического договора (НАТО) призывает Москву срочно возобновить действие "зерновой сделки", которая позволяет Украине экспортировать зерно через Черное море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Альянса Оану Лунгеску.

"Президент Путин должен остановить милитаризацию продовольствия и прекратить его незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть ее решение и срочно возобновить соглашение, которое позволит доставлять продовольствие тем, кто в нем нуждается больше всего", - говорится в заявлении.

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Лунгеску отметила, что все страны-члены Альянса приветствовали это соглашение, которое удалось заключить с помощью Турции.

"Этот экспорт помог уменьшить цены на продовольствие в мире", - заявила она.

Что известно о "зерновой сделке" - важнейшие новости

Соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции было подписано 22 июля в Стамбуле (Турция). Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.

В своем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательной задержки Россией украинского продовольственного экспорта.

В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы "террористического акта" против кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

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