Геннадий Гудков призвал страны НАТО предусмотреть возможность военных конвоев.

Президент РФ Владимир Путин обиделся за свой потопленный Черноморский флот и решил выйти из "зернового соглашения".

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в новом выпуске программы "Аргумент".

Он считает, что теперь активными его участниками должны стать Турция с Великобританией, и им ничего не стоит вывести украинское продовольствие под охраной своих эсминцев и фрегатов.

"От Путина кроме злобы, подлости, гнусности ждать ничего не приходится. И соглашение это просто от горькой обиды за то, что нанесен удар по Черноморскому флоту и его никто не боится. Я думаю, что абсолютно эмоциональная дебильная реакция, потому что ведь альтернативой будет вывоз зерна под конвоем военных кораблей Турции скорее всего и с помощью Великобритании. Я думаю, что с Путиным надо разговаривать исключительно языком силы. Похоже, что он больше ничего не понимает, никаких языков. У него то, что прилетели ракеты по военной инфраструктуре - террористический акт, а то что его ракеты убивают каждый день мирных людей - это так сказать нормально", - заявил Гудков.

Также он призвал страны НАТО предусмотреть возможность военных конвоев. "Пусть попробует сунуться, другого варианта нет. У Турции в 10 раз мощнее и сильнее флот, а если туда добавить еще британские какие-нибудь эсминцы и фрегаты, которые будут помогать, никто там никуда не сунется", - добавил эксперт.

Выход РФ из "зернового соглашения": что известно

29 октября российская сторона заявила, что прекращает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что росийские власти хотели сорвать работу "зернового коридора" и под надуманным предлогом его блокирует.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна участвовала в подписании "зерновой сделки", позволившей возобновить экспорт зерна из Украины, отреагировал на срыв договоренностей Россией.

Организация Североатлантического договора (НАТО) призывала Москву срочно возобновить действие "зерновой сделки", которая позволяет Украине экспортировать зерно через Черное море.

После этого Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море.