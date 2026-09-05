Шесть украинцев оказались в тюрьме в Индии: в чем их обвинили

Семь иностранцев, возможно, обучали повстанцев Мьянмы работе с беспилотниками и могут быть причастны к нападению на гражданский самолет, сообщают СМИ.

Национальное агентство расследований Индии (NIA) заявило суду в Дели, что семеро иностранцев, среди которых шестеро украинцев и гражданин США Мэтью Аарон ВанДайк, были причастны к атаке беспилотника на гражданский самолет в Мьянме. Об этом сообщает The Independent.

По версии следствия, группа могла помогать этническим вооруженным группировкам в Мьянме, противостоящим военным властям страны. Речь идет, в частности, о подготовке по использованию беспилотников, их сборке, управлении и применении средств противодействия дронам.

Все семеро были задержаны индийскими правоохранительными органами 13 марта 2026 года. ВанДайка остановили в аэропорту Калькутты, а шестерых граждан Украины задержали в аэропортах Дели и Лакхнау. С начала апреля они находятся в тюрьме Тихар в Дели.

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Индийские следователи утверждают, что украинцы и ВанДайк оказались в северо-восточных регионах Индии, а оттуда могли незаконно пересечь границу с Мьянмой. По данным NIA, часть иностранцев прибыла в Индию по туристическим визам, после чего отправилась в штат Мизорам без необходимых разрешений.

Следствие полагает, что они использовали территорию Индии для проникновения в Мьянму, где, возможно, проводили обучение представителей местных вооруженных группировок. Также агентство заявляет о возможном перемещении крупных партий беспилотников и комплектующих к ним из Европы через Индию в Мьянму.

Следствие связывает группу с атакой на самолет

Одним из ключевых эпизодов дела стало нападение беспилотника на гражданский самолет в Мьянме. Индийские следователи заявляют, что задержанные могли быть причастны к его организации.

NIA также утверждает, что группа могла планировать другие террористические действия уже на территории Индии и поддерживать связи с группировками, имеющими отношение к индийским повстанческим организациям.

В то же время эти утверждения являются версией индийского следствия. Дело находится на стадии расследования, а окончательную ответственность задержанных должен установить суд.

Индийский суд разрешил следователям допросить Ван Дайка и украинца Виктора Каминского в тюрьме Тихар. Правоохранители хотят получить от них информацию о других возможных фигурантах дела и проверить материалы, изъятые с их устройств.

Мэтью Аарон ВанДайк – американский режиссер и бывший военнослужащий. Индийские правоохранители предъявили ему и шестерым украинцам обвинения по законодательству о борьбе с терроризмом.

Задержание украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, тайник с оружием в лесу под Берлином, обнаруженный полицией Германии, организовал 24-летний украинец. Спецслужбы выяснили, что этот мужчина входил в группу, которая по заданию российских спецслужб готовила диверсии в европейских странах.

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