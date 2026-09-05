Трамп заявил, что Путин не планирует нападать на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает лидера России Владимира Путина человеком, намеревающимся атаковать страны НАТО. Так он ответил на вопрос журналистов о недавнем инциденте с российским дроном в Германии.

Как пише "Европейская правда", во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили об инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига в начале августа. Германия обвинила Россию в причастности к этому случаю.

Журналистка напомнила американскому президенту о его прежнем обещании, что при его руководстве Россия не нападет на территорию НАТО.

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В ответ Трамп заявил, что не считает такой сценарий намерением Путина:

"Я не думаю, что Путин… я с ним общаюсь. Я его очень хорошо знаю. Путин не намерен нападать на территорию НАТО".

Германия обвинила Россию в инциденте с дроном

Заявление Трампа прозвучало на фоне обвинений Берлина в адрес Москвы. 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном, в котором находилось взрывчатое вещество. Беспилотник обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту Лейпциг/Галле в прошлом месяце.

Этот случай вызвал беспокойство в Германии, поскольку инцидент произошел на территории страны – члена НАТО.

В то же время американские чиновники также пытаются предотвратить возможное обострение отношений между Россией и странами Альянса.

По данным СМИ, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву в конце августа предупредил российских чиновников не обострять ситуацию с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

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