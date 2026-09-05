Трамп заявил, что Путин не планирует нападать на НАТО

Американский президент заявил, что хорошо знает российского лидера и не видит у него намерения напасть на страны Альянса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает лидера России Владимира Путина человеком, намеревающимся атаковать страны НАТО. Так он ответил на вопрос журналистов о недавнем инциденте с российским дроном в Германии.

Как пише "Европейская правда", во время общения с журналистами в Белом доме Трампа спросили об инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига в начале августа. Германия обвинила Россию в причастности к этому случаю.

Журналистка напомнила американскому президенту о его прежнем обещании, что при его руководстве Россия не нападет на территорию НАТО.

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В ответ Трамп заявил, что не считает такой сценарий намерением Путина:

"Я не думаю, что Путин… я с ним общаюсь. Я его очень хорошо знаю. Путин не намерен нападать на территорию НАТО".

Германия обвинила Россию в инциденте с дроном

Заявление Трампа прозвучало на фоне обвинений Берлина в адрес Москвы. 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном, в котором находилось взрывчатое вещество. Беспилотник обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту Лейпциг/Галле в прошлом месяце.

Этот случай вызвал беспокойство в Германии, поскольку инцидент произошел на территории страны – члена НАТО.

В то же время американские чиновники также пытаются предотвратить возможное обострение отношений между Россией и странами Альянса.

По данным СМИ, директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву в конце августа предупредил российских чиновников не обострять ситуацию с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

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