Буданов: Украина действительно предлагала РФ прекратить огонь, но Путин не ответил

Украина направила Москве предложение о прекращении огня, которое должно было касаться как ударов по украинским городам, так и боевых действий на фронте, однако ответа не поступило.

Украина действительно предлагала России установить режим прекращения огня. Это предложение лично донесли до российского президента Владимира Путина, однако Москва на него не отреагировала. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии "Суспильному".

По его словам, речь шла не только о прекращении российских ударов по территории Украины. Предложение также предусматривало режим тишины непосредственно на фронте.

"Но дроны летают, вы все видели", – сказал Буданов, комментируя ситуацию после передачи соответствующего предложения российской стороне.

Видео дня

В то же время глава Офиса президента сообщил, что в это воскресенье в Украину должны прибыть специальные представители президента США Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Буданов также высказал предположение, что во время их визита Россия может воздержаться от ударов по Киеву.

"Я думаю, что завтра по Киеву не будут наносить удары", – заявил он.

Прекращение огня: последние новости

Ранее ряд СМИ сообщил, что подразделения Сил обороны якобы получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября, когда спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев.

Впрочем, ночью Россия дала Украине четкий "ответ" на предложение о временном прекращении огня, атаковав ракетами и дронами ряд областей.

Вас также могут заинтересовать новости: