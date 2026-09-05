Цены на морковь в Украине резко упали: сколько сейчас стоит популярный овощ

В Украине зафиксировано резкое подешевение моркови. Об этом сообщает профильный портал EastFruit.
В настоящее время фермеры продают морковь по 12–18 грн за килограмм ($0,27–0,40/кг). В среднем это на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
По словам участников рынка, в течение последних нескольких недель на рынке корнеплодов наблюдается избыток предложения, ведь фермеры хотят быстро реализовать большие объемы продукции, которая не пригодна для длительного хранения.
Сейчас морковь удается продавать лишь эпизодически и небольшими партиями. При этом покупатели часто требуют снижения цен, аргументируя это значительными объемами овоща на рынке.
Фермеры не ожидают, что ситуация изменится. "Разгрузить рынок пока не удается из-за невысоких темпов реализации этой продукции", – пишет EastFruit.
Отметим также, что, несмотря на падение цен, морковь в Украине остается в среднем на 46% дороже, чем в начале осени прошлого года.
Цены на продукты в Украине – другие новости
Ранее УНИАН сообщал, что из-за ограниченных возможностей экспорта зерновых, вызванных обстрелами со стороны России, в Украине сформировался значительный избыток пшеницы. На этом фоне в отдельных регионах цены на зерно уже упали вдвое.
В то же время, как считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, цена на хлеб не снизится, а, наоборот, продолжит расти. Это связано, в частности, с ростом затрат на логистику и энергоносители.
Сообщалось также, что на столичных рынках виноград и сливы продают в розницу практически за бесценок. Сохраняются умеренные цены на арбузы и дыни.