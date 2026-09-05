'Калашников' передал оккупационным силам крупную партию новых автоматов (фото)

АК-12 называют самым востребованным стрелковым оружием вооруженных сил РФ.

Российский концерн "Калашников" отгрузил "государственному заказчику" (вероятно, речь идет о поставках для вооруженных сил РФ) крупную партию 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Сами россияне называют АК-12 самым востребованным стрелковым оружием вооруженных сил РФ. Его также позиционируют как флагманскую модель компании.

В концерне заявляют, что "Калашников" продолжает совершенствовать 5,45-мм автомат АК-12, учитывая отзывы о его использовании в войне против Украины.

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По словам представителей предприятия, "эффективность автомата способствует росту интереса к семейству АК под патроны 5,45×39 мм и 7,62×39 мм со стороны иностранных заказчиков".

АК-12 – справка

АК-12 фактически представляет собой глубоко модернизированную версию автомата АК-74М, разработанного еще во времена СССР.

Он получил планку Пикатинни, которая используется для установки прицелов (оптических, коллиматорных), фонарей и другого оборудования. АК-12 оснастили складным телескопическим пластиковым прикладом, регулируемым по длине.

В то же время разборка и уход за автоматом стали более сложными из-за дополнительных элементов и узлов. Неоднократно давали о себе знать проблемы с надежностью в грязи и неудачные прицельные приспособления (касается преимущественно первых партий).

АК-12 – другие новости

Из-за выявленных в ходе эксплуатации недостатков конструкцию несколько раз дорабатывали. Также появились укороченные и компактные модификации.

Ранее "Калашников" представил две новые версии АК-12 – компактную и укороченную. Укороченный автомат получил обозначение АК-12К, а компактный – АК-12СК. Обе модификации разработаны под патрон 5,45×39 мм.

Сообщалось также, что россияне создали автомат для спецназа, получивший название АК-12+. Внесенные изменения позволили повысить кучность стрельбы. Кроме того, комплекс получил новые оптико-электронные прицелы, которые обеспечивают более точное ведение огня как в дневное, так и в ночное время.

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