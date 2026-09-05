Силы обороны продвинулись в трех областях, - анализ ISW

ВСУ также сорвали несколько наступательных операций армии РФ.

Украинские Силы обороны имеют успехи сразу в трех областях - Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. ВСУ продвинулись на фронте, а также сорвали несколько наступательных операций армии РФ, говорится в отчете Института изучения войны.

Так, украинские войска продвинулись и продолжили удерживать позиции на севере Харьковской области. В частности, ВСУ отразили российские атаки в районе Отрадного (к востоку от Харькова). Это свидетельствует о том, что украинские войска контролируют этот населенный пункт, вопреки заявлениям России.

В то же время, российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, подтверждений их продвижения нет, отмечают аналитики.

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Также на Боровском направлении 3 и 4 сентября армия РФ также проводила ограниченные наступательные операции, однако не добилась успеха. В свою очередь украинские военные проводили успешные контратаки.

В Донецкой области ВСУ продвинулись к востоку от Славянска на фоне попыток россиян захватить местные тактические высоты в этом районе, чтобы создать более благоприятные условия для будущего наступления на город.

"Российские войска нанесли удар по украинской позиции на северо-западе Рай-Александровки (к востоку от Славянска), что указывает на недавнее продвижение украинских войск в этом районе", - отмечают в ISW.

В Днепропетровской области Силы обороны недавно продвинулись в направлении Новопавловки. Согласно геолокационным видеоматериалам, опубликованным 3 сентября, украинские войска продвинулись к западу от Котляровки, которая находится восточнее Новопавловки.

В Запорожской области российские войска 3 и 4 сентября продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

По оценкам представителей одной из ведущих европейских разведывательных служб, российские оккупанты продолжают медленно продвигаться на Донбассе. В то же время украинские военные готовятся к тяжелым боям за последние крупные оборонительные рубежи региона. По мнению экспертов, ситуация для ВСУ на отдельных участках фронта ухудшается, но темпы российского наступления остаются крайне низкими.

Ранее в ISW оценивали, что в августе российские войска захватили только 90,35 квадратных километров территории в августе 2026 года, по сравнению с 505,55 квадратными километрами в августе 2025 года.

В то же время украинские войска проводили значительные контрнаступательные операции, освободив не менее 129,81 квадратных километров только в августе.

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