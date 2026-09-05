Россия накануне зимы изменила тактику ударов, это плохой знак для Киева, - Bloomberg

Новая тактика Кремля усугубила трудности Киева, осложнив логистику и нарушив работу государственных служб.

С конца августа Россия увеличила частоту воздушных ударов по Киеву, используя реактивные беспилотники, которые сложнее перехватить. Теперь обстрелы ведутся круглосуточно, а не только ночью, жителям снова приходится перестраивать свою жизнь в соответствии с новыми реалиями.

Как пишет Bloomberg, новая тактика Кремля усугубила трудности Киева, осложнив логистику и нарушив работу государственных служб, а также увеличив риск жертв среди гражданского населения.

"Все это еще больше подорвало моральный дух с приближением холодов, заставляя многих – прежде всего матерей с маленькими детьми – задуматься, стоит ли им покинуть незащищенный город или даже страну", - подчеркивает издание.

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По официальным данным городских властей, за семь дней до 2 сентября в украинской столице прозвучали сирены воздушной тревоги 74 раза, а общая продолжительность оповещений составила 63 часа, пишет Bloomberg.

Ранее жители Киева и других городов за время войны уже выработали определенный распорядок, переживая ночные атаки, а днем возвращаясь к своей обычной жизни. Теперь им приходится адаптироваться заново – к жизни от одной тревоги к другой, сокращению прогулок и проведению ночей на станциях метро.

Это происходит на фоне регулярных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, и многие украинцы ожидают повторения прошлой зимы, возможно, в еще большем масштабе:

"Хотя Россия сейчас использует меньше баллистических ракет, переходя на реактивные беспилотники, это может быть еще хуже для Украины, если это означает, что Москва накапливает ракеты на холодные месяцы. Цель будет та же, что и раньше – уничтожить энергетическую и отопительную инфраструктуру Украины и сделать ее города все более непригодными для жизни".

Понимая, что новый подход России может парализовать относительно нормальную жизнь и экономическую активность в крупных городах, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство корректирует свои протоколы безопасности. В числе запланированных мер – введение двухуровневой системы оповещения, различающей атаки беспилотников и более серьезные ракетные угрозы. Предприятиям и государственным службам будет разрешено продолжать работу при более низком уровне угрозы.

Что ждет Киев зимой

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Константин Криволап прогнозировал, что вероятные российские удары по мостам в Киеве не смогут вызвать транспортный коллапс в городе, даже если оккупантам удастся повредить одну или несколько переправ.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов призвал украинцев как следует готовиться к зиме уже сейчас. В частности, покупать генераторы, портативные зарядные устройства, а также аккумуляторы.

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