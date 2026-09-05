В сети случайно раскрыли цены на iPhone Ultra, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Данные появились на сайтах оператора Vodafone в Египте и Австралии.

Зарубежные операторы начали раскрывать предполагаемые цены новых iPhone. Согласно утечке Vodafone Egypt, iPhone 18 Pro будет стоить 98 000 египетских фунтов, а iPhone 18 Pro Max – 105 000 фунтов. Это примерно на 10% и 11% больше, чем стоили iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Ожидается, что в США iPhone 18 Pro получит стартовую цену 1100 долларов, а iPhone 18 Pro Max – $1300. Таким образом, Apple ограничится повышением примерно на 100 долларов, а не на $250-300, как ранее предполагали аналитики.

Cамым дорогим смартфоном новой линейки станет iPhone Ultra – первый складной iPhone с гибким экраном. На австралийском сайте оператора на небольшой промежуток времени появилась стоимость новинки:

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iPhone Ultra 256 ГБ – 3699 австралийских долларов ($2499 США);

iPhone Ultra 512 ГБ – 4199 австралийских долларов ($2899 США);

iPhone Ultra 1 ТБ – 4699 австралийских долларов ($3199 США).

Если утечки подтвердятся, раскладушка iPhone окажется почти вдвое дороже iPhone 18 Pro Max и сильно превзойдет по цене ключевых конкурентов в лице Galaxy Z Fold 8 Ultra ($2100) и Pixel 11 Pro Fold ($1900).

Такое повышение сложно назвать неожиданным. Согласно оценкам TrendForce, себестоимость компонентов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max может быть на 40% выше, чем у прошлогодних смартфонов. На фоне дефицита и роста цен на память Apple вынуждена переложить дополнительные расходы на плечи покупателей.

Презентация iPhone пройдет 9 сентября – помимо смартфонов, покажут часы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, а также наушники AirPods 5. В то же время базовый iPhone 18, по слухам, перенесли на весну 2027 года.

Напомним, в конце июня компания резко подняла цены на MacBook, iPad и другую продукцию. Так, стартовая цена бюджетного ноутбука MacBook Neo выросла с $599 до $699, а премиальный планшет iPad Pro M5 подорожал сразу на 200 долларов.

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