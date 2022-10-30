К такому выводу в России пришли на основании "анализа навигационных модулей морских беспилотников".

Министерство обороны России заявило, что беспилотники, которые атаковали корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе 29 октября 2022 года, могли быть запущены с борта гражданского "зернового" судна в районе Одессы.

Об сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

К такому выводу в России пришли на основании "анализа навигационных модулей морских беспилотников". В Минобороны РФ подчеркнули, что обломки морских беспилотников были подняты на поверхность, после чего российские специалисты провели тщательную экспертизу их навигационных модулей канадского производства.

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"Морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. В то же время координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске этого аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", – отметили в российском ведомстве.

Атака на корабли ЧФ РФ в Севастополе 29 октября

В субботу, 29 октября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже стало известно, что под атаку попала Севастопольская бухта, где базировались корабли Черноморского флота РФ.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы во временно оккупированном Севастополе и заявила, что Черноморский флот Российской Федерации "худеет" и превращается во флотилию. Она добавила, что в РФ нарастает истерия.

Позже в России заявили о выходе из "зерновой сделки". Там связали такое решение со взрывами в оккупированном Севастополе, в результате которых повреждены несколько российских кораблей-носителей "Калибров".

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