Посланники Трампа едут в Москву и Киев, но прорыв маловероятен, - CNN

Посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовятся к визитам в Москву и Киев, но позиция Кремля делает быстрый мирный прорыв маловероятным.

Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни должны посетить Москву и Киев, чтобы обсудить возможные пути прекращения войны. Владимир Зеленский назвал предстоящие переговоры важными, однако дипломатическое решение, которое позволило бы быстро завершить боевые действия, пока остается маловероятным, пишет CNN.

О запланированных поездках Виткоффа и Кушнера заявил Дональд Трамп. По его словам, американские посланники отправятся в Россию и Украину с предложениями по прекращению войны.

"Я отправил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать. И есть большая вероятность, что мы это сделаем", – сказал Трамп в Белом доме.

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Уиткофф и Кушнер уже посещали Москву, однако поездка в Киев станет их первым визитом в Украину в рамках нынешних переговорных усилий. По данным российского государственного агентства ТАСС, визиты могут состояться уже в эти выходные.

Зеленский подтвердил, что американские представители планируют приехать в Киев в воскресенье после посещения Москвы.

"Наша цель – провести визит и переговоры с американской стороной, которые будут максимально конструктивными и содержательными. Нам нужно искать реалистичные варианты того, как завершить эту войну", – заявил президент Украины.

Он также призвал Россию соблюдать режим прекращения огня на время переговоров.

Быстрого завершения войны не ожидают

Несмотря на то что Зеленский назвал предстоящие встречи важным событием, оснований для ожидания быстрого дипломатического прорыва пока немного, отмечает издание.

Ключевая проблема заключается в позиции Кремля. Владимир Путин до сих пор не продемонстрировал готовности отказаться от своих максималистских требований к Украине.

Россия настаивает, в частности, на передаче под ее контроль значительных территорий Украины, отказе Киева от стремления вступить в НАТО и существенном сокращении украинских вооруженных сил. Украина отвергает эти требования.

В то же время Москва в последние дни продолжила массированные атаки по украинским городам. Киев уже восемь дней подвергается почти непрерывным воздушным ударам.

С 27 августа в Киеве и Киевской области в результате атак погибли по меньшей мере 53 человека, еще 134 получили ранения. В пятницу российский беспилотник поразил штаб-квартиру Службы безопасности Украины в центре столицы.

Украина, со своей стороны, усилила дальнобойные удары по объектам на территории России, в частности по нефтехранилищам и нефтеперерабатывающим заводам.

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