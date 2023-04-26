Ранее Словакия, Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания из Украины, чтобы защитить своих фермеров.

Европейская комиссия запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Даеа.

"Переговоры со штатами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Европейской комиссии и получит компенсацию для фермеров", - сказал Даеа, выступая сегодня перед журналистами, пишет Sky News.

Запретит экспорта украинского зерна - детали

Ранее в этом месяце Словакия, Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания из Украины, чтобы защитить своих фермеров.

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Поскольку доступ к собственным черноморским портам был заблокирован, а затем ограничен вторжением России, Украина, один из ведущих мировых экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты доставки через соседние государства.

Это привело к тому, что миллионы тонн зерновых и масличных культур, более дешевых, чем те, которые производятся в Европейском Союзе, и освобожденные от таможенных пошлин, оказались в Центральной и Восточной Европе. Местные фермеры жалуются, что в результате спрос и цены на местные родукты искажаются.

Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.