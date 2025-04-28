Общее производство косточковых фруктов в Украине, вероятно, будет относительно низким.

Ночь с 27 на 28 апреля 2025 года принесла садоводам Украины значительные проблемы. Это уже третья волна весенних заморозков, которая, в отличие от предыдущих, задела также более поздние и устойчивые к холодам сады, в частности яблоневые и грушевые.

Как отметили эксперты EastFruit, температура воздуха ночью отличалась не только между регионами, но и в пределах отдельных местностей.

"Например, в садах, расположенных в низинах, температура воздуха часто падала до минус 5-6°C, что могло существенно повредить урожай в садах, которые в то время цвели. В то же время в том же регионе на холмах температура могла быть на 3-4°C выше, что снижало вероятность потерь урожая", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего жалоб на возможные потери урожая поступало из Винницкой области, которую считают столицей садоводства Украины. Однако большинство фермеров отмечает, что потери от этой волны заморозков для яблоневых и грушевых садов будут минимальными, хотя определенное влияние все же будет.

Аналитики отметили, что заморозки могут негативно сказаться на качественных параметрах фруктов и снизить их пригодность к длительному хранению. Косточковые культуры, которые уже отцвели и сформировали завязь, вероятно, перенесли эту волну заморозков без значительных потерь. Зато культуры, находившиеся в фазе цветения, могут понести дополнительные потери. Также сообщается о повреждениях на плантациях земляники садовой. В EastFruit сообщили:

"Садоводы предостерегают, что третья волна может быть не последней - угроза заморозков на всей территории Украины сохраняется как минимум до 17 мая. По данным Укргидрометцентра, в мае 2025 года возможны кратковременные похолодания, которые могут осложнить ситуацию для садоводов, особенно в центральных и западных регионах".

Учитывая потери от предыдущих волн заморозков, вероятно, что общее производство косточковых фруктов, таких как черешня, персик, нектарин и абрикос, в Украине будет относительно низким. Основу потребления этих фруктов, возможно, будет обеспечивать импорт из южных стран Европейского Союза, Турции и стран Центральной Азии.

Также ожидается уменьшение урожая летних сортов малины. Голубика, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала. Относительно яблок, пока нет оснований считать, что урожай существенно снизится, но точную оценку можно будет сделать только во второй половине мая.

Весенние заморозки в Украине

Как писал УНИАН, ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по всей территории нашей страны.

Во вторник, 29 апреля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Температура ближайшей ночью, по данным, синоптика Наталки Диденко, будет +2...+8 градусов,заморозки еще вероятны на Левобережье Украины.

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