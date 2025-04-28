Синоптики прогнозируют заморозки на почве и в воздухе.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по всей территории нашей страны.

"Ночью 29 апреля в восточных областях заморозки в воздухе 0...-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в прогнозе.

Также, по прогнозу, по всей Украине ожидаются заморозки до 0...-5° на поверхности почвы 0...-5°. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз на неделю

В Украине прохладная погода сохранится еще на несколько дней, однако уже с середины недели ожидается постепенное повышение температуры. Об этом ранее сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в начале недели по всей территории страны будет достаточно прохладно, но со временем температурные показатели приблизятся к привычным для этого времени года.

Кибальчич добавил, что в конце апреля еще возможны ночные и утренние заморозки из-за влияния холодного воздуха из Арктики.

"Уже с середины недели к нам вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме для этого времени года", - сказал эксперт.

Кроме того, по прогнозам, в некоторых регионах периодически будут идти дожди разной силы.

Вас также могут заинтересовать новости: