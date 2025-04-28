Завтра столбики термометров будут показывать до +19.

Во вторник, 29 апреля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода благодаря масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Только вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине", - добавила эксперт по погоде.

Температура, по ее данным, ближайшей ночью будет +2...+8 градусов, заморозки еще вероятны на Левобережье Украины. Завтра днем уже ощутимо потеплеет, ожидается +15...+19 градусов.

Видео дня

Ветер на севере, западе и в центральной части временами ожидается порывистый и сильный.

Погода в Киеве

Наталка Диденко говорит, что в Киеве 29-го апреля осадков не ожидается. Ночью будет +4...+6 градусов, а днем во вторник воздух прогреется до +18 градусов.

О том, что на этой неделе в Украине должно потеплеть, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие несколько дней в Украине сохранится прохладная погода, но уже в середине недели температура начнет повышаться.

По словам Кибальчича, в конце апреля возможны еще ночные и утренние заморозки, поскольку на погодные условия продолжит влиять арктический воздух. С середины недели ожидается возвращение тепла, характерного для конца апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: