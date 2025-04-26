Арктический воздух несет заморозки в нашу страну.

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается резкая смена погоды. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а также похолодание до заморозков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 26-28 апреля характер погоды в Украине резко изменится. Сегодня через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт. Он обусловит кратковременные дожди с грозами и откроет путь арктическому воздуху с севера. Это приведет к интенсивному росту давления.

"Такой северный процесс повлечет холодную погоду, даже с ночными заморозками, которые прогнозируем ночью на воскресенье в западных и северных областях, на понедельник - в большинстве областей на поверхности почвы", - говорят в Укргидрометцентре.

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По прогнозам, ночь на понедельник будет самой холодной, поэтому в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также и в воздухе.

По данным Укргидрометцентра, заморозки ожидаются и в Киеве. Особенно холодными будут ночи 27-29 апреля, а 28 числа заморозки ожидаются не только на почве, но и в воздухе.

К счастью, эта волна похолодания в столице будет не такой длительной, как предыдущая. Уже 30 апреля в столице станет несколько теплее, а также пройдет дождь с грозой.

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