Тарас Высоцкий успокоил украинцев после ужасающих прогнозов относительно роста цен.

Украинцам не стоит боятся, что цены на картофель достигнут отметки в 50 гривень за килограмм. Нынешняя цена уже покрывает себестоимость и позволяет импорт.

"Сейчас цены на картофель таковы: 20 грн/кг - оптовая цена, и 30 грн/кг - в рознице, которые являются постоянными в течение двух недель. Мы считаем, что они не будут меняться. Оснований для цены 50 грн/кг нет. Нынешняя цена достаточна, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях уменьшения урожайности, а также она позволяет импортировать", - заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга.

При этом он указал, что урожай картофеля в этом году по сравнению с прошлым уменьшился на 18%, или на 4 миллиона тонн из-за засухи, что и повлияло на цены. В то же время чиновник заверил, что Украина импортирует незначительные объемы картофеля, поэтому несколько десятков тысяч тонн овоща достаточно для стабилизации цен.

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По его словам, стоимость овоща падать не будет, а ближе к весне картофель немного подорожает, примерно на 15%, потому что прибавятся затраты на хранение.

Цены на картофель в Украине - главные новости

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка спрогнозировал рост цен на картофель в Украине. По его словам, весной овощ может дойти до отметки в 50-55 грн/кг, а то и до 60 гривень.

Из-за дефицита местного картофеля на украинский рынок завезли наибольший объем импортного овоща за последние три сезона.

По данным аналитиков проекта EastFruit, картофель дорожает уже более месяца. Отмечается, что картофель предлагают к продаже по оптовой цене 20-30 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов партии.

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