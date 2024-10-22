Цены на картофель в Украине бьют рекорды десятилетия: сколько стоит килограмм овоща

На сегодняшний день цена на картофель в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем в конце октября 2023 года.

Цены на картофель в Украине продолжают расти. Овощ дорожает уже более месяца, начиная с сентября.

Аналитики проекта EastFruit отметил, что обычно цены на это овощ в сентябре не растут, потому что фермеры собирают урожай и на продают большие объемы продукции, но нынешний сезон в Украине стал исключительным.

Так, на сегодняшний день картофель предлагают к продаже по оптовой цене 20-30 грн/кг ($0,48-0,73/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партии, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Цены на картофель продолжают устанавливать новые рекорды последнего десятилетия.

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Отмечается, что рост цен обусловлен несколькими факторами. Большинство фермеров сообщили о завершении отгрузки картофеля с поля, из-за чего овощ начали продавать с хранилищ, а цены на эту продукцию традиционно выше. Также поддержку ценам оказывать ограниченное предложение картофеля из-за низкой урожайности в этом сезоне.

В связи с нынешней ситуаций стоит ожидать, что в Украину начнут завозить большие объемы импортного картофеля. По мнению экспертов, массовый импорт может стабилизировать цены.

На сегодняшний день цена на картофель в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем в конце октября 2023 года. При этом фермеры не торопятся продавать овощ, потому что рассчитывают на дальнейший рост цен.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Auchan цены на самый популярный овощ в Украине стартуют от 28,10 грн/кг.

При этом в АТЮ картофель можно купить по 26,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо самую дешевую картошку отдать по 30,40 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Почти все овощи в Украине продолжают дорожать. На рост цен влияют ряд факторов – от плохого урожая из-за неблагоприятных погодных условий до качества овощей.

Повышенный спрос на репчатый лук на фоне сдержанных продаж привел и к его подорожанию. Кроме того, холодная погода спровоцировала существенное сокращение объемов предложения огурцов, и как следствие — стремительный рост цен.

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