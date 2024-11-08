Производители поняли, что не смогут реализовать большие объемы картофеля при сохранении высокой цены на этот продукт.

В Украине начали снижаться цены на картофель. Об этом сообщают аналитики специализированного портала EastFruit.

Сейчас фермеры готовы отгружать овощ по цене 18-28 грн/кг (0,43-0,68 доллара за кг), в зависимости от объемов и качества продукции. В среднем это на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

На прошлой неделе аналитики уже обратили внимание на постепенное снижение торговой активности.

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Уже тогда производители поняли, что при высокой цене на картофель, которую можно было видеть на протяжении последних недель, реализовать имеющиеся объемы не удастся. Эта проблема особенно актуальна для партий, которые не пригодны к длительному хранению.

Еще одним фактором стало то, что многие оптовые компании, которые закупили большие объемы дорогого картофеля на внешних рынках, начали реализовывать избыточные партии себе в убыток.

При этом некоторые владельцы качественного картофеля не спешат реализовывать имеющиеся объемы своей продукции, поскольку ожидают улучшения ценовой ситуации на рынке.

Отметим, что даже несмотря на снижение цены, стоимость картофеля на украинском рынке сейчас в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

Цены на картофель - динамика стоимости

Напомним, что в октябре украинский рынок овощей "лихорадило" от скачков стоимости. Цены на картофель тогда побили рекорды десятилетия - в среднем он стоил примерно в 3 раза выше, чем в конце октября прошлого года.

Аналитики успокаивали покупателей, отмечая, что цены на картофель не достигнут отметки в 50 гривень за килограмм (как предсказывали некоторые эксперты). При этом резкого падения цен на овощ также не прогнозировалось.

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