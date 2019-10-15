Экспорт сыров из Украины сократился почти на 40%

При этом импорт сыров за отчетный период увеличился на 8% - до 14,8 тысячи тонн.

Объем экспорта сыров из Украины в январе-сентябре текущего года составил 5,1 тысячи тонн, что на 38,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, в денежном выражении экспорт сыров за отчетный период сократился на 39,5% и составил 18,65 миллиона долларов.

Объем импорта сыров в Украину за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении увеличился на 8% раз - до 14,8 тысячи тонн, а в денежном выражении вырос только на 2% - до 68,28 миллиона долларов.

Экспорт сгущенных молока и сливок из Украины в январе-сентябре в натуральном выражении сократился на 13% и составил 30,91 тысячи тонн, при этом в денежном вырос на 11%, до 65,5 миллиона долларов. Импорт этих продуктов в отчетном периоде составил 1,5 тысячи тонн на сумму 3,3 миллиона долларов.

Также украинские производители за девять месяцев экспортировали 15,1 тысячи тонн сливочного масла, что в два раза меньше, чем за тот же период 2018 года. В денежном выражении экспорт составил 62,9 миллиона долларов, что на 49% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Импорт сливочного масла в Украину за отчетный период сократился на 4% в натуральном выражении - до 1,3 тысячи тонн на сумму 7,1 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным таможенной статистики, Украина в 2018 году экспортировала 8 тысяч тонн сыров, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Импорт сыров в Украину за прошлый год вырос на 37% - до 13,7 тысячи тонн.