Украина увеличила агроэкспорт в страны ЕС до $4,1 миллиарда

Главными экспортными позициями стали зерновые и растительное масло.

Украина за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 миллиарда долларов.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт зерновых на 47%

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на странице в Facebook.

"Экспорт украинской продукции АПК в ЕС за 7 месяцев 2019 года увеличился на 34,3% (или на 1,04 миллиарда долларов США) до 4,1 миллиарда долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2018 года", - написала она.

По словам Трофимцевой, крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Нидерланды, куда было отправлено 18% всей продукции, Испания - 13,5%, Польша - 13,4%, Германия - 11,1%, Италия - 10,6%.

Трофимцева отметила, что главными экспортными позициями за отчетный период были: зерновые, которых экспортировано на 1,8 миллиарда долларов США; растительное масло - 921,9 миллиона долларов; семена масличных - 385,4 миллиона долларов; жмых и другие отходы пищевой промышленности - 345,5 миллиона долларов; мясо птицы - 117,3 миллиона долларов; плоды, орехи, цедра - 78,6 миллиона долларов.

Глава ведомства добавила, что по состоянию на 2 сентября Украина на 100% исчерпала тарифные импортные квоты ЕС на мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, кукурузу и пшеницу. На сливочное масло квота использована на 48%, а на продукты из переработанного молока - на 33,3%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Европейского Союза на 8,7% по сравнению с предыдущим годом – до 6,3 миллиарда долларов.